Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttı
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Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttı

Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttıKAYSERİ'de, normalleşme sürecinin ardından kente gelmeye başlayan gurbetçiler, pastırma satışı yapan işletmelere akın etti.

29.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:33

Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttı

KAYSERİ'de, normalleşme sürecinin ardından kente gelmeye başlayan gurbetçiler, pastırma satışı yapan işletmelere akın etti. Yıllardır pastırmacılık yapan İlhan Aşıcıer, gurbetçilerin gelmesiyle pastırma satışlarında yüzde 150 oranında artış olduğunu söyledi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, normalleşme sürecinin ardından memleketlerinin yolunu tuttu. Kayseri'ye gelen gurbetçiler, kentin geleneksel lezzeti olan pastırma satın almak için iş yerlerine akın etti. Piyasaların canlanması ile Kayseri'de pastırma satışları arttı. Pastırma satışı yapan İlhan Aşıcıer, gurbetçi vatandaşların pastırma satışlarına etkisinin olumlu olduğunu belirterek, "Gurbetçilerimiz ve iç turizm satışlarımızı çok etkiledi. Yaz mevsimi ile birlikte tur şirketleri ve gurbetçi vatandaşlarımızın Kayseri'ye gelişi satışlarımızı etkiledi. Pandemi döneminde her sektörde olduğu gibi bizde zor zamanlar geçirdik. Normalleşme ile birlikte gurbetçi vatandaşlarımızın gelişi ve yurt içinde piyasaların canlanması ile birlikte satışlarımız arttı" dedi.

'SATIŞLAR YÜZDE 150 ARTTI'

Sektörde yaşanan artışın devam edeceğine de dikkat çeken pastırmacı Aşıcıer, "Gurbetçilerimizin gelişi ile birlikte satışlarımız epey arttı. Sektörümüzde rahatlama oldu. Oran olarak geçen yılı yakalayamaz ama pandemi döneminden normalleşme dönemine geçiş ile birlikte büyük bir hareketlilik oldu. Ticaretimiz canlandı. Gurbetçilerin gelişi ile birlikte işlerimizde yüzde 150 oranında artış oldu. Bir anda bu artışın olması bizleri sevindirdi. Hareketliliğimiz artarak devam ediyor" diye konuştu.

Gurbetçiler gelmeye başladı, pastırma satışları arttı

Kaynak: DHA

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