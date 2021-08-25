Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü
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Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Ekonomi

Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü Yurt dışından memleketleri Elazığ'a gelen ve dönüş hazıklarına başlayan gurbetçiler, alışveriş için tarihi Kapalı Çarşı'ya akın edince esnafın da yüzü güldü.

Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü

ELAZIĞ - Yurt dışından memleketleri Elazığ'a gelen ve dönüş hazıklarına başlayan gurbetçiler, alışveriş için tarihi Kapalı Çarşı'ya akın edince esnafın da yüzü güldü.

Yurt dışından Elazığ'a gelen gurbetçiler, dönüş hazırlıklarına başladı. Yanlarında Elazığ'a özgü ve doğal ürünler götürmek isteyene gurbetçiler, tarihi Kapalı Çarşıya akın etti. Pandeminden dolayı uzun süredir sıkıntı çeken esnaf, son zamanlar nefes aldı. Elazığ'a özgü orcik, pestil, dut, kayısı, kurutmalık biber patlıcan gibi ürünleri alan gurbetçiler, esnafın da yüzünü güldürdü. Çarşıda yoğun bir kalabalık olduğunu aktaran esnaflar, satışların çok iyi olduğunu söyledi.

Yoğunluğun iyi olduğunu belirten tarihi Kapalı Çarşı esnaflarından Mehmet Sevinç, "Şu anda yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirler var. Bizim Elazığ'daki vatandaşlara satışlarımız da iyi. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Pandemiden önce biraz sıkıntı oldu ama şimdi çok şükür iyi. Yabancının da rağbeti çok. Bal, peynir, orcik, ve ceviz gibi yeni mahsullerimiz çıktı. Satışlarımız iyi" dedi.

Yurt dışından ve yurt içinden yeterli rağbet gördüklerini aktaran esnaflarından Ahmet Gül ise, "Pandemi nedeni ile bir dönem çok fazla ziyaretçi yoktu. Ama bu sene çok şükür il dışından gelen de var, yurt dışından gelen de var. Ramazan Bayramına bir hafta kala işlerimiz açıldı" şeklinde konuştu.

Avrupa'dan gelen gurbetçilerin Kapalı Çarşı esnafını yalnız bırakmadığını dile getiren esnaf Ali Avaz da "Bizi bu yıl yalnız bırakmadılar, ama eskiye nazaran çok az. Satışlarda son bir aydır kımıldama var, ama insanlar çok tedirgin. Vatandaşlar kalabalıklara girmek istemiyor. Aşı yaptırmayan bir dünya insan var. Özelikle arkadaşlarımıza belirtiyoruz lütfen herkes aşısını olsun. Artık kendi adımlarımızı kendimiz atalım. Bir kapanmayı daha Kapalı Çarşı veya Elazığ esnafı kaldıramaz. Bunu da yetkililerin duymasını istiyoruz" diye konuştu.

Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü
Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü
Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü
Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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Gurbetçiler akın etti, kapalı çarşı esnafının yüzü güldü - Haberler Ekonomi
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