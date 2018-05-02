Gurbetçiler 7 Haziran'da Oy Kullanmaya Başlayacak

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, gurbetçilerin yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başlayacaklarını kaydetti.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listelerinin güncelleştirilmek üzere bugün muhtarlıklarda askıya çıkarıldığını belirtti.

Seçmenlerin 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak listeleri kontrol edebileceklerini ifade eden Filiz, şunları kaydetti:

"Aynı tarihler yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için de geçerli. Gurbetçilerin seçmen kütüğü listeleri ise aynı tarihlerde Yüksek Seçim Kurulunun resmi internet sitesinden ilan edilecek. Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan, birinci oylama için 24 Haziran 2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8 Temmuz 2000 tarihinde ve daha önce doğan kişiler yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen TC kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belge ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvuracak. Gurbetçilerimiz, yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başlayacak. Temsilciliklerde 19 Haziran, gümrük kapılarındaysa seçim günü de dahil oy verilebilecek."