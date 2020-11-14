Yusuf Baras, Ümit Milli Takım aday kadrosunda alındı

Hollanda'nın Az Alkmaar takımında oynayan Yusuf Baras, Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Hollanda'nın Az Alkmaar takımında oynayan Yusuf Baras, Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana Samsun'da kampta olan Ümit Milli Takımı aday kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Hollanda'nın Az Alkmaar takımının oyuncu olan ve Hollanda U15, U16 ve U17 Milli Takımlarında birçok kez forma giyen forvet oyuncusu Yusuf Barası, Milli Takım yetkililerinin ailesi ve kendisiyle yaptığı yoğun görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı