Yusuf Baras, Ümit Milli Takım aday kadrosunda alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yusuf Baras, Ümit Milli Takım aday kadrosunda alındı

14.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:19
Yusuf Baras, Ümit Milli Takım aday kadrosunda alındı

Hollanda'nın Az Alkmaar takımında oynayan Yusuf Baras, Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Hollanda'nın Az Alkmaar takımında oynayan Yusuf Baras, Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için 8 Kasım 2020 tarihinden bu yana Samsun'da kampta olan Ümit Milli Takımı aday kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Hollanda'nın Az Alkmaar takımının oyuncu olan ve Hollanda U15, U16 ve U17 Milli Takımlarında birçok kez forma giyen forvet oyuncusu Yusuf Barası, Milli Takım yetkililerinin ailesi ve kendisiyle yaptığı yoğun görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Bursaspor'un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım'a çağrıldı
Bursaspor'un genç futbolcuları Ali Akman ve Burak Kapacak Ümit Milli Takım'a çağrıldı
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti
Halil İbrahim Dervişoğlu hat-trick yaptı, Ümit Milli Takım Avusturya'yı mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Vladimir Putin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Teoman Şener Şen Cansu Dere Timur Selçuk
Spor Deniz Türüç Şenol Güneş Mehmet Topal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yusuf Baras, Ümit Milli Takım aday kadrosunda alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 13:24:20. #1.14#
title