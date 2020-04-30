Gurbetçi vatandaşlardan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

- Gurbetçi vatandaşlardan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ballık Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Abbas Ersoy ve Almanya'da yaşayan yengesi Mübedcel Ersoy maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

- Gurbetçi vatandaşlardan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ballık Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Abbas Ersoy ve Almanya'da yaşayan yengesi Mübedcel Ersoy maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Parayı Ziraat Bankasına yatıran ve telefonla görüntülü olarak yengesiyle görüşen Mehmet Ersoy parayı yatırdığını söyledi. Kampanyaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Mübedcel Ersoy, "Elimizden gelen bu, Allah daha çok verirse daha çok verirse daha çok yapmaya çalışırız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, Devletimiz ebediyen dursun uzun ömürler versin. Devletimizin her zaman yanındayız. O olmasa biz buralarda yaşayamayız devletimiz sayesinde burada itibarımız artıyor. Kampanyayı duyar duymaz kampanyaya katılmak istedik. Allah razı olsun orada elimiz ayağımıza oldunuz ve parayı yatırdık" dedi.

Devletin Ramazan ikramiyesini bağışlama kararı alan Abbas Ersoy ise, "Devletim bana bağışladı bende devletimize bağışlıyorum. Köydeyim 82 yaşında olduğum için evden çıkamıyorum. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Mehmet Ersoy, "Ballık köyünde ikamet eden babam Abbas Ersoy ve Almanya'da yaşayan yengem Mübedcel Ersoy yardım kampanyasını duymuş beni aradı bende onun adına "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yatırdım. Babam 82 yaşında devletimizin verdiği Ramazan Bayramı ikramiyesini yatırmamı istedi onun adına da yatırdım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: İHA