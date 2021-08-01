Gurbetçi vatandaşlar geçici değil kalıcı yatırım yapmalı
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Gurbetçi vatandaşlar geçici değil kalıcı yatırım yapmalı

Gurbetçi vatandaşlar geçici değil kalıcı yatırım yapmalı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, gurbetçi vatandaşların almış oldukları gayrimenkullerin ekonomiye geçici katkı sağladığını ifade ederek, "Bilim, üretim veya ticaret alanlarında yatırım yapmaları halinde ülke ekonomisine daimi katkı sağlayacaklardır" dedi.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, gurbetçi vatandaşların almış oldukları gayrimenkullerin ekonomiye geçici katkı sağladığını ifade ederek, "Bilim, üretim veya ticaret alanlarında yatırım yapmaları halinde ülke ekonomisine daimi katkı sağlayacaklardır" dedi.

Gurbetçi vatandaşların yapacakları yatırımlarla ülke ekonomisine daimi katkı sunabileceklerini ifade eden Seyhan açıklamasında, "Yaz ayları sebebiyle Türkiye'ye tatil amaçlı gelen ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar, genellikle gayrimenkul yatırımı yapıyor. Ancak bu yatırımlar, ticari devamlılık yerine geçici olarak ekonomiye katkı sağlıyor. Yatırımların yüksek faydalı olabilmesi için yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemize kalıcı yatırımlar getirmesi veya bırakması gerekiyor. Bilim, üretim veya ticaret alanlarında yatırım yapmaları halinde ülke ekonomisine daimi katkı sağlayacaklardır. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bu sayede daha fazla para kazanmalarının yanı sıra ülkelerinin kalkınmasına büyük etki oluşturacaklar" diye konuştu.

"İşsizlik sayısı da düşecektir"

Yapılacak kalıcı yatırımlarla işsizlik sayısının da düşeceğine dikkat çeken Seyhan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gayrimenkul yerine yapılan ticari yatırımlar ve yeni işletmeler ülkemizde aynı zamanda işsiz olan vatandaşlarımıza da bir gelir kapısı olacak, yurtdışı bağlantıları sayesinde ülkemizi ve şehrimizi yüksek ihracat hacimlerine ulaştıracaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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