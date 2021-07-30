Gurbetçi vatandaşın yaklaşık 300 bin TL'ni çalan şahıslar Afyon'da yakalandı
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Gurbetçi vatandaşın yaklaşık 300 bin TL'ni çalan şahıslar Afyon'da yakalandı

Gurbetçi vatandaşın yaklaşık 300 bin TL'ni çalan şahıslar Afyon'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Yunak ilçesinde gurbetçi vatandaşın çantasından 26 bin Euro ile 40 bin TL çaldıkları öne sürülen 5 kişi polisin sıkı takibi sonrası Afyonkarahisar'da yakalandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde gurbetçi vatandaşın çantasından 26 bin Euro ile 40 bin TL çaldıkları öne sürülen 5 kişi polisin sıkı takibi sonrası Afyonkarahisar'da yakalandı.

Olay, Konya'nın yunak ilçesinde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, Avrupa'dan izne gelen gurbetçi vatandaş alışveriş için pazara çıktı. Bu sırada çantasında bulunan 26 bin Euro ile 40 bin TL çalındı. Gurbetçi vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler şahısların 09 AAE 787 plakalı araçla kaçtığını belirleyen ekipler ardından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden aracın Afyonkarahisar'a gittiğinin belirlenmesi üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bilgilendirildi. Aracı takibe alan polis ekipleri ardından farklı suçlardan da aranmaları olan 5 kişinin bulunduğu otomobili

Organize Sanayi Bölgesi kavşağında durdurdu. Ekipler sonrasında 5 kişiyi gözaltına alarak, Yunak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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