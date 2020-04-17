Gurbetçi vatandaş "immün plazma" bağışçısı oldu
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Şehir Hastanesi, İngiltere, Kayseri, Güncel

Gurbetçi vatandaş "immün plazma" bağışçısı oldu

İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tamamlanan gurbetçi Özkan Kayaardı, "immün plazma" bağışladı.

17.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:48
Gurbetçi vatandaş

İngiltere'de yaşayan ve koronavirüs tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde tamamlanan gurbetçi Özkan Kayaardı, "immün plazma" bağışladı.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'de yaşayan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tanısı konulan gurbetçi Kayaardı'nın tedavisi başarıyla sonuçlandı.

Eşi de aynı hastanede hemşire olan Kayaardı, diğer hastalara umut olmak için immün plazma bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayaardı, hayırlı bir işe vesile olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, koronavirüsü yenerek iyileşen tüm sağlıklı vatandaşları immün plazma tedavisi için kan vermeye davet etti.

Kayaardı'nın eşi Elif Kayaardı da mesleği ve eşi ile gurur duyduğunu kaydetti.

Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Serdal Korkmaz da Kovid-19 hastalarının daha çok ateş, öksürük, nefes darlığı, boğazda gıcıklanma hissi, eklem ağrıları ve nadir de olsa ishal şikayeti ile geldiğini belirtti.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erciyes Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını anlatan Korkmaz, virüse karşı tam anlamıyla antiviral ilaç veya aşının henüz bulunamadığını hatırlattı.

İlaç ve aşı geliştirme sürecinde en iyi destek tedavisi olan immün plazma yönteminin Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığını bildiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Hastalığı atlatmış kişilerin kanında bulunan plazmalarda virüsle savaşan antikor dediğimiz maddeleri var. İmmün plazma yöntemi ile bu plazmaları hastaya vererek virüsün vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Şu anki durumumuzda hastalığı atlatmış gönüllü vericiler çok önemli. Hastanemizde bu gönüllü bağışçılardan aferez yöntemi ile ünitemizde plazma toplamaya başladık. Gönüllü bağışçımız giderek artıyor. İşlem 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor ve vericiye yan etkisi yok denecek kadar az."

Kaynak: AA

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