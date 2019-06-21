Gurbetçi otobüste unutmuştu: 13 bin lira ve 50 yıllık aile fotoğrafları geri döndü

FRANSA'da yaşayan ve yaz tatili için Nazilli'ye giden 73 yaşındaki gurbetçi Hüseyin Gökdağ, 13 bin lira ve renklendirmek için yanında taşıdığı 50 yıllık siyah beyaz aile fotoğraflarının bulunduğu çantayı, Nazilli -İsabeyli hattında görev yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait otobüste unuttu. İkinci bir sefer için aracına bindiğinde çantayı fark eden şoför Ayhan Çimenoğlu, durumu amirlerine haber vererek yapılan araştırma sonucu çantanın sahibine ulaştı. Çantayı içerisindekilerle birlikte sahibine teslim eden duyarlı şoför, tam altınla ödüllendirildi.

KİMLİK ÇIKMADIĞI İÇİN TESPİT ETMEKTE ZORLANDIK

AYULAŞ İdari İşler Sorumlusu Ali Rıza Büke ve Ulaşım Sorumlusu Ali Öncan ile birlikte Hüseyin Gökdağ'a parasını teslim eden şoför Ayhan Çimenoğlu, "Çantada herhangi bir kimlik olmadığından ilk etapta kime ait olduğunu belirleyemedik. Çantasını unuttuğunun farkına varan Hüseyin Amca da bize ulaşmaya çalışmış. Kısa sürede kendisine ulaşıp teyit aldıktan sonra parası ve özel eşyalarıyla kendisine teslim ettik" dedi.

Ali Rıza Büke de, "Günlük 30 bin yolcu taşıyan belediyemizin can ve mal güvenliğini emniyette olduğunu gösteren şoförümüze teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu örnek davranışı 1 adet tam altınla ödüllendirdi" dedi.

ÇANTAM GERİ GELİNCE ÇOK SEVİNDİM

13 bin lira ve büyük manevi değeri olan 50 yıllık aile fotoğraflarını kendisine geri getiren Ayhan Çimenoğlu ve AYULAŞ yetkililerine teşekkür eden Hüseyin Gökdağ ise "Aracın hareket etmesine biraz vakit varken çantamı ön tarafa koydum ve birer çay içtik. Daha sonra unutmuşum. Sağ olsun şoför arkadaş çantayı fark etmiş ve bana ulaştırdı. Çok teşekkür ederim. Çok sevindik" diye konuştu.