Gurbetçi Meclis Üyesinden Tekin'e Nezaket Ziyareti

Belçika'nın Beringen Belediye Meclisi Üyesi, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Teki'i ziyaret etti.

Belçika'da yapılan belediye seçimlerinde Sosyal Demokrasi Partisi (SPA)'nden Belediye Meclisi üyesi seçilmeyi başaran gurbetçi Kdz. Ereğlili Abdulkadir Yılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ile bir süre sohbet ederek, Belçika'daki seçim sistemi ve belediyelerin çalışma sistemiyle ilgili bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gurbetçi Abdulkadir Yılmaz'ın bir Türk ve Kdz. Ereğlili olarak Belçika'da Belediye Meclisi üyesi seçilmesinden büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Abdulkadir kardeşimiz de daha 23 yaşında Belçika'da belediye meclisi üyesi seçilmesi başarmış. Kendisini tebrik ediyorum ve en kısa sürede milletvekili olarak da kendisini görmek istiyorum" dedi.

Abdulkadir Yılmaz ise Beringen kentinde 35 belediye meclisi üyesi bulunduğunu ve bunlardan 5'inin Türk olduğunu belirterek,"16 yaşında siyasete atıldım. Önce gençlik kollarında görev yaptım, şimdi belediye meclisine seçildim. Hedeflerim arasında belediye başkanlığı da var" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK