14.10.2019 15:11

- Gurbetçi küçük kızdan Mehmetçiğe destek

KARABÜK - Almanya'da yaşayan Türk ailesini 9 yaşındaki kızları Ecrin İnam, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek için mektup yazdı.

Herne şehrinde yaşayan Karabüklü gurbetçi ailenin kızı Ecrin İnam, "Gurbetten Mehmetçik'e mektup" başlığıyla kaleme aldığı mektupta, harekatta başarılar diledi. Mehmetçik için dua da eden İnam, mektubunda duygularını şöyle aktardı:

"Sizleri gördüm televizyonda yine. Sanki düğüne gider gibi gidiyordunuz cepheye. Yine oturdum masanın başına duygulandım ve sizlere mektup yazmak istedim yine. Hani vardı ya üç yaşında bir çocuk Afrin'de şöyle demişti düşmana; 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim' Anladım ki, o çocuk şikayet etmiş Allah'a, Allah da sizi yollamış intikam almaya. Bir daha çocuklar ölmesin, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin, anneler ağlamasın barış gelsin tüm dünyaya. Allah sizleri korusun."

9 yaşındaki Ecrin İnam, mektubun arkasına da Türk bayrağı ve Türk askeri resmetti.

Kaynak: İHA