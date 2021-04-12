Gurbetçi kadın, memleketindeki engellilere akülü araç desteğinde bulundu

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Hollanda'da yaşayan gurbetçi Semra Kürkçü, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 5 engelliye akülü araba hediye etti.

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Semra Kürkçü, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki 5 engelliye akülü araba hediye etti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce dizinden ameliyat olan ve 8 ay yürüme güçlüğü çeken Kürkçü tarafından gönderilen akülü araçlar, engellilere dağıtılmak üzere ilçeye ulaştırıldı.

Akülü araçları teslim alan ve engellilere ulaştırılmasına aracılık eden Mahmut Alıcı, hayırsever Semra Kürkçü'nün, geçen yıl da ilçeye 8 akülü araç gönderdiğini anımsattı.

Kürkçü'ye teşekkür eden Alıcı, bu tür yardımların örnek olmasını diledi.

Akülü araçlarına kavuşan bedensel engelli Ömer Gölbaşı ve Ramazan Öztürk ise hayır sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş