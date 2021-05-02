Gurbetçi hayırseverler bakkalın "veresiye defterini" satın alıp borçları sildirdi
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Gurbetçi hayırseverler bakkalın "veresiye defterini" satın alıp borçları sildirdi

Gurbetçi hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın alıp borçları sildirdi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir mahallede vatandaşların bakkala olan yaklaşık 6 bin liralık borcunu satın alan yurt dışındaki gurbetçiler, borçları ödedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir mahallede vatandaşların bakkala olan yaklaşık 6 bin liralık borcunu satın alan yurt dışındaki gurbetçiler, borçları ödedi.

Borçların yanı sıra mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması için de bakkala bir miktar para gönderen hayırseverler mahalledeki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.

İlçede Kevser Mahallesi'nde 6 yıl önce eşinin vefat etmesi üzerine bakkalı işletmeye başlayan ve 5 yıldır bakkal işletmeciliği ile uğraşan Belkıs Baştepe, 5 yıldır Baştepe köyünden yurtdışında kalan gurbetçiler adına Ramazan aylarında çevre sakinlerinin borçlarının silindiğini belirtti.

Hayırsever vatandaşlar tarafından yalnızca sigara borçlarının silinmediğini belirten Baştepe, gıda yardımları içinde Ekinhisarlı gurbetçiler adına bastırılan "Bir sevdadır, Ekinhisar" yazılı torbalar ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine gıda yardımı yapıldığını kaydetti.

Hayırsever gurbetçilerin isimlerinin açıklanmasını istemediklerini ifade eden Baştepe, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarım ile bakkal dükkanımı açtım. 5 yıldır çalıştırıyorum. Ekinhisarlı gurbetçiler tarafından Ramazan ayında gelen yardımları dükkanımda dağıtıyorum. Veresiye defterini de sildiler. Bunu her sene yapıyorlar. Sadece sigara borçlarını kabul etmiyorlar. Aklıma gelmeyen insanlardan buraya yardım geliyor. Bende kendi çapımda bakkalımda yardım yapmaya çalışıyorum ve bir sloganım var 'İmkanın var ise ver, ihtiyacın var ise al' bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen ihtiyaç sahiplerine teslimat sırasında video çekiyorum yüzlerini göstermeden ve rencide etmeden, gurbetçilerimize gönderiyorum. Verdikleri hayırların nereye gittiğini görmeleri için. Amacımız kimseyi rencide etmek değil."

Gurbetçi hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın alıp borçları sildirdi
Gurbetçi hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın alıp borçları sildirdi
Gurbetçi hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın alıp borçları sildirdi
Gurbetçi hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın alıp borçları sildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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