Gurbetçi Gün çiftinden bir aylık karantina isyanı
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Gurbetçi Gün çiftinden bir aylık karantina isyanı

Gurbetçi Gün çiftinden bir aylık karantina isyanıTemel ELCİVAN, (DHA) - Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan ve ziyaret için Türkiye'ye giden Nakiye- Cevdet Gün çifti, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle hem Türkiye'de, hem de Almanya'ya dönüşte ev...

14.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:04
Gurbetçi Gün çiftinden bir aylık karantina isyanı

Gurbetçi Gün çiftinden bir aylık karantina isyanı

Temel ELCİVAN, (DHA) - Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan ve ziyaret için Türkiye'ye giden Nakiye- Cevdet Gün çifti, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle hem Türkiye'de, hem de Almanya'ya dönüşte ev karantina uygulamasıyla karşılaştı.O anlara isyan eden çift, " Bıktık, bir ayımız karantinada geçti" dedi.

Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan Nakiye ile Cevdet Gün adlı gurbetçi çift akraba ziyareti için 12 Mart tarihinde uçakla Samsun'a gitti. Samsun Havalimanı'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde karantina altına alınan çift, Samsun'da 14 gün karantina sürecine girdi. Samsun'daki karantina uygulamasından çıkan çift daha sonra Almanya'ya döndüklerinde de karantina altına alınıınca duruma isyan etti. Gurbetçi çift yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Karantina mağduru olduğunu dile getiren Cevdet Gün (54) "Türkiye'ye akraba ziyareti için geldik.Samsun havalimanı yetkileri ilk önce ateşimizi ölçtü. Ardından adres ve iletişim bilgilerimizi aldılar ve 14 günlük ev karantinasına başlayacaksınız, eve gidin hiç bir yere çıkmayın dediler. Evimize yerleştik, sağlık ekibinden her gün iki üç defa aranarak, durumumuz takip edildi. Gece yarısı saat 01: 00'de dahi arayıp durumumuzu sordular. Maske getirdiler, ihtiyaç ne olursa bize haber verin getiririz dediler ve öyle de yaptılar? dedi.

"SIKINTIDAN PATLADIK"

Cevdet Gün, Samsun'da kaldıkları 14 günlük karantina sürecini anlatarak, " Sıkıldık. 14 gün boyunca kafayı yememek için zor tuttuk kendimizi. Her akşam Almanya'daki tanıdıklarımızla sosyal medya ile canlı konuşarak, vakit geçirdik. Karantina sonrası da maskeli dolaşmak zorundaydık, planladığımız bazı işlerimizi de yapamadık. Ne torun sevebildik ne birşey"

"GEL KARANTİNA GİT KARANTİNA"

Ankara'daki Almanya Başkonsolosluğu ile temasa geçen Gün, Samsun'da yer alan Çarşamba kaymakamlığından aldığı seyahat belgesiyle 11 Nisan'da, uçakla Ankara'dan Düsseldorf Havalimanı'na geri döndüğünü söyledi. Akraba ziyareti için geldiği Türkiye'de 14 gün boyunca karantinada kalan ve Almanya dönüşünde de da aynı şekilde ev karantinası uygulamasıyla karşılaşan Cevdet Gün, "Samsun'da karantinaya alındık. Almanya'ya döndük. Almanya'da da aynı karantina... Vatanımıza gel karantina gurbete git karantina... Yağmurdan kaçtık, doluya yakalandık, Bir ay karantina süreci mi yaşanır? diyerek, düştüğü duruma sitem etti.

ÇOCUKLARIMIZA TORUNLARIMIZA SARILAMADIK

Almanya'da karantinanın ilk gününü geride bırakan Cevdet Gün, 'Düsseldorf havalimanı'na geldiğimizde uçaktan 10'ar kişilik gruplar halinde uçaktan indirildik. Gümrükte adres ve iletişim bilgilerimiz alındı, 14 gün karantinada kalacaksınız. Duisburg sağlık dairesini (Gesundheitsamt) arayın, biz de bilgi vereceğiz dediler' diye ifade ederken şunları da ekledi, 'Salı günü çalışmam gerekiyor dememe rağmen, hayır işe de, doktora da gitmeyeceksin, evde kalacaksınız diye özenle tembih ettiler" diyerek karantina sürecindeki başından geçenleri anlattı. Almanya'da yaşayan Gün çiftinin 12 gün sonra ev karantinasından çıkacağı belirtildi.

Gurbetçi Gün çiftinden bir aylık karantina isyanı

Kaynak: DHA

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