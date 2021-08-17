"Gurbetçi gezgin" Türkiye'nin seyahat rotalarını sosyal medyada tanıtıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Gurbetçi gezgin" Türkiye'nin seyahat rotalarını sosyal medyada tanıtıyor

'Gurbetçi gezgin' Türkiye'nin seyahat rotalarını sosyal medyada tanıtıyor
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini çektiği video ve fotoğraflarla sosyal medya hesabından tanıtan gurbetçinin "mutlaka görülmesi gereken yerler" başlığıyla paylaşımları, yeni seyahat rotası arayışında olan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini çektiği video ve fotoğraflarla sosyal medya hesabından tanıtan gurbetçinin "mutlaka görülmesi gereken yerler" başlığıyla paylaşımları, yeni seyahat rotası arayışında olan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Hollanda'ya 1960'ta giden ailenin 3. kuşak çocuğu olan 38 yaşındaki Adem Aksoy, ailesinin anlatımlarıyla hayranlık beslediği ülkesi Türkiye'ye dönerek Antalya'da yaşama kararı aldı.

Amsterdam'da dünyaya gelen Aksoy, babasının da vefatının ardından bu ülkedeki pazarlama şirketini bırakarak 5 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Aksoy, gezdiği tarihi ve turistik yerlerin fotoğraf ve videolarını yanına gelmesini istediği annesi ve diğer akrabalarını da ülkelerine dönmeye ikna etmek için göndermeye başladı.

Önceleri Hollanda'daki ailesini özendirmek için çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaşan Aksoy, takipçi sayısının artması ve çektiği görsellerin ilgi görmesi karşısında farklı yerlere gitti.

Hayatını Türkiye'nin değişik bölgelerinde geçirmeye başladıktan sonra kendisini "gezgin" olarak niteleyen Aksoy, AA muhabirine, Türkiye'de kendisini özgür hissettiğini söyledi.

Antalya ve çevresini gezdikten sonra tüm kıyıdan yukarıya çıktığını anlatan Aksoy, "Doğa olarak daha güzel yerler gördüm ama bir yeri güzel yapan insanıdır. Türkiye'yi tüm dünyadan ayıran en önemli özelliği de insanlarının duygusal ve misafirperver olması." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber! Türkiye'de 18 bin 163 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ASO 2. OSB) Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Mert Günok Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Gurbetçi gezgin" Türkiye'nin seyahat rotalarını sosyal medyada tanıtıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:11:05. #1.15#

title