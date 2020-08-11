Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü
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Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü

Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde Fransa'da yaşayan genç konuştu " Avrupa'ya göre Türkiye çok daha güvenli" Beyoğlu'nda zabıta ekipleri yeni tip korona virüs genelgesi kapsamında denetlemelerde bulundu.

11.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:33

Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü

Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimlerde Fransa'da yaşayan genç konuştu

" Avrupa'ya göre Türkiye çok daha güvenli"

İSTANBUL - Beyoğlu'nda zabıta ekipleri yeni tip korona virüs genelgesi kapsamında denetlemelerde bulundu. Denetleme sırasında Türkiye'nin korona virüs mücadelesini değerlendiren gurbetçi genç, "Biz Fransa'da yaşıyoruz. Avrupa'ya göre Türkiye çok daha güvenli. Fransa'da durumlar iyi değil. İkinci dalga bekleniyor. Türkiye'de kalabilsem kalırım" diyerek övgü yağdırdı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında, ilçede faaliyet gösteren işletmelerde Korona virüs denetimi yaptı. Denetlemelere Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Denetlemeler kapsamına Karaköy'de bulunan işletmelere tek tek girilerek kontrol edildi. İşletmelerde bulunan ürünler yakından incelendi. Kurallara uyulup uyulmadığı takip edildi. Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde ekipler, dükkan dükkan gezerek Koronavirüs ile ilgili dezenfektan, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs'e karşı 14 kural afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etti. Başkan Haydar Ali Yıldız işletme çalışanları ve sahipleri ile konuşarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetlemelere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Birçok noktada günlük denetimlerimiz devam ediyor. Yeme içme mekanlarının denetimleri konusunda hassas davranıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunduk. İş yerlerimiz ve vatandaşlarımız bu kurallara uyuyorlar. Biz bunları gözlemledik. Kurallara uymamız gerekiyor. İnşallah bu süreci atlatacağız. Bakanlıklarımızın kuralları ve denetimler sayesinde hamd olsun bu süreci iyi yönettik" dedi.

Türkiye'ye Fransa'dan gelen gurbetçi genç Tarık Duman, "Türkiye önlemlerini alıyor. Avrupa'ya göre Türkiye çok daha güvenli. Biz Fransa'da yaşıyoruz. Fransa'da durumlar iyi değil. İkinci dalga bekleniyor. Türkiye'de kalabilsem kalırım. Burada tedbirler çok daha iyi durumda" dedi.

Bir işletme sahibi Kadir Efe Oral ise, "Uygulamalardan dolayı memnunuz. Müşterilerimiz az. Denetimler gayet iyi oluyor. Bundan sonra da böyle olması gerekir. Her masada ayrı ayrı dezenfektanlar var" açıklamasında bulundu.

Gurbetçi gençten Türkiye'nin korona virüs mücadelesine övgü

Kaynak: İHA

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