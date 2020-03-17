Gurbetçi gençten köy okulu öğrencilerine kitap bağışı Konya'nın Yunak ilçesinde eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra 2001 yılında çalışmak için İngiltere'nin Manchester şehrine giden Nihat Özel, memleketindeki köy okulu öğrencilerine kitap bağışında bulundu.

Konya'nın Yunak ilçesinde eğitim öğretim hayatını tamamladıktan sonra 2001 yılında çalışmak için İngiltere'nin Manchester şehrine giden Nihat Özel, memleketindeki köy okulu öğrencilerine kitap bağışında bulundu.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut tarafından, bağışçılardan toplanan kitapların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için "Yunak'lı Öğrenciler Kitap Meclisinde Buluşacak" sloganıyla "Askıda Kitap" kampanyası başlatılmıştı.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayı görerek kitap bağışında bulunan Nihat Özel, "Çocuklar için bir şeyler yapmak gibisi yok. Bol bol okuyun, sizi seviyoruz. Siz okudukça bu kitapların devamı da gelecek çocuklar" notuyla Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kargo aracılığıyla kitapları gönderdi.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da eski öğrencilerinin gönderdiği kitapları, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve Nihat Özel'in okuduğu Yunak Hacıtekin İlkokulundaki öğrencilere ulaştırdı.

Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının daha fazla yapılması, bilginin ve kaynakların paylaşılması gerektiğini belirten İşcan, "Kampanyaya destek olan ve büyük bir vefa örneği sergileyen gurbetçi hemşehrimiz Nihat Özel'e ve ailesine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA