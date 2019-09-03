Gurbetçi genç KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

03.09.2019 13:53

Amasyalı gurbetçi 28 yaşındaki İsmail Kelekçi, doğup büyüdüğü Almanya'dan dönerek baba ocağı Amasya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kendi işini kurdu.

Ailesi yıllar önce Almanya'ya göç eden evli ve 2 çocuk babası Kelekçi, bu ülkede 5 sene pastacılık ve ekmekçilik eğitimi aldı.

Baba ocağı Amasya'ya yerleşmeye karar veren Kelekçi, annesi, babası, kardeşi, eşi ve çocuklarıyla memleketine döndü.

KOSGEB'in genç girişimcilere destek projesinden yararlanarak iş yeri açan Kelekçi, pasta ve ekmek üretiyor.

İsmail Kelekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da doğmasına rağmen sürekli memleket özlemi çektiğini, ekmekçilik eğitimi alırken Türkiye'ye dönüp bu işi yapmayı aklına koyduğunu söyledi.

Çevresindekilerin kendisine "Neden Almanya'yı bırakıp geldin?" diye sorduğunu dile getiren Kelekçi, "Orada herkes çok zengin yaşıyor sanıyorlar. Almanya'da çok disiplinli çalışıyor herkes. Burada da aynı şekilde çalışırsak oradakinden daha çok para kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Açtığı iş yerinde Avrupa tarzı ekmek, tatlı ve pasta çeşitleri yaptığını anlatan Kelekçi, "Değişik lezzet getirdik Amasya'ya. Kendi dükkanımız vardı burada, onu değerlendirdik. Bundan sonra gurbet yok Allah'ın izniyle." ifadesini kullandı.

Ürünlerinin müşteriler tarafından çok sevildiğini vurgulayan Kelekçi, Amasya'da bir şube daha açtıktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere yayılması hedeflediğini belirtti.

Kelekçi, çocuklarının mutlu bir gelecek yaşaması için Türkiye'ye döndüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eşim Amasyalı, evlendikten sonra eşim Almanya'ya geldi. Çocuklarımız oldu. Orada çocukları yetiştirirken ister istemez Alman kültürünü alıyor. Ben çocuklarımı Türk örf ve adetlerine göre yetiştirmek istedim. Buraya dönmemizde bunun da etkisi oldu."

KOSGEB Amasya İl Müdürü Bayram Ali Kukuş da genç girişimcinin Almanya'dan gelip projesini sunmasına önce şaşırdıklarını, sonra taktir ettiklerini dile getirerek, "Girişimcimiz Almanya'da bu işin teknik eğitimini almış. Biz de girişimcimize 50 bin lirası hibe olmak üzere 100 bin lira kredi verdik." diye konuştu.

Kaynak: AA