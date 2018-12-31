Gurbetçi Futbolculardan "Giymiyorsan Giydir" Projesine Destek

Almanya'dan kamp için Kemer'e gelen gurbetçi futbolcular, Oflaz Kemer Kartalları Spor Kulübü'nün başlattığı "Giymiyorsan Giydir, Paylaşmak Güzeldir" sosyal projesine destek geldi.

Almanya Milli Takımları Dortmund Bölge Karması Teknik Direktörü, Almanya Dortmund Kartalları Genel Direktörü ve Antrenörü olan Evren Cebeci ile birlikte kampa giren gurbetçi futbolcular, getirdikleri kramponları Oflaz Kemer Kartalları Spor Kulübü Başkanı Ozan Güven'e verdi.

"Almanya'dan sesimizi duydular, projeye destek oldular"

Oflaz Kemer Kartalları Spor Kulübü Başkanı Ozan Güven, "Giymiyorsan Giydir, Paylaşmak Güzeldir" Ana sloganımız bu. Çocuklarımız gelişme çağında oldukları için her yıl büyümeleri sonrası kısa sürede giydikleri kramponlarda daha eskimeden küçük olarak kalıyor. Buradaki amacımız sporcu çocuklarımızın kulanmış olduğu kramponlar evlerde kullanılmadan yeni bir şekilde duruyor. Çocuklarımıza velilerimize bu konuda bilgiler verdik. Evde bu kramponlar duracağına ihtiyaç sahibi sporcu çocuklarımız ile buluşsun istedik. Kemer'de bunu uyguladık ve çok güzel geri dönüşler aldık. İhtiyaç sahibi sporcularımıza kullanmadıkları yeni ve kullanılır kramponları verdiler" dedi.

40 çift krampon

Evren Cebeci de "20 kişilik bir kafile ile başta Almanya olmak üzere, Avusturya, KKTC'den gelen gen futbolcu kardeşlerimiz ile Kemer'de kampa geldik. Gelmeden önce de Kemer Oflaz Kartalları Futbol Kulübü'nün sosyal medya üzerinden paylaştığı "Giymiyorsan giydir, paylaşmak güzeldir" sosyal projesini gördük. Bizde bu konuda sporcu kardeşlerimize bilgiler verdik. Onlarda bu konuya canı gönülden destek verdiler. Almanya ve Avusturya'dan getirdiğimiz 40 çift kramponu ihtiyacı olan, geleceğin futbolcu adayları Kemerli kardeşlerimize hediye ettik. Devamı gelecek. Bizde Almanya'dan Giymiyorsan giydir, paylaşmak güzeldir diyoruz. Güle güle kullansınlar" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA