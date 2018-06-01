Gurbetçi Futbolcu Emre Can, İtalyan Devi Juventus ile Anlaşma Sağladı
Liverpool'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, İtalyan devi Juventus ile anlaşma sağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Can, kontratının sona ermesinin ardından kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme yenilemedi ve tercihini İtalyan devi Juverntus'tan yana kullandı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Bir süredir kontratta pürüz olduğu öne sürülen transfer flörtleşmesinde, Juventus ile Emre Can arasındaki sorunlar çözüldü ve 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.
Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imza atacak.
YORUMLAR (5)
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Cenk Tosuna nolmuş böyle..?? Ne bu şiddet ve bu celal Cenk..??Cevap Yaz 3 Yayından KaldırSERPİL: aynen katılıyorum komutanım.1 Yayından Kaldır
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Bunun neresi türk ben anlayamadım milli takımı tercih yapmayana ben türk diyememCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Cenk Bozulmus yurtdisinda yada para ??Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yolun Açık olsun KoçumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır