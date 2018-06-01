Gurbetçi Futbolcu Emre Can, İtalyan Devi Juventus ile Anlaşma Sağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Can, kontratının sona ermesinin ardından kırmızı-beyazlı ekiple sözleşme yenilemedi ve tercihini İtalyan devi Juverntus'tan yana kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Bir süredir kontratta pürüz olduğu öne sürülen transfer flörtleşmesinde, Juventus ile Emre Can arasındaki sorunlar çözüldü ve 4 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından imza atacak.