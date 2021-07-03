Gurbetçi çift hırsızlarının hedefi oldu

Almanya'dan Türkiye'ye aile ziyareti için gelen gurbetçi çift, hırsızlarının hedefi oldu.

Almanya'dan Türkiye'ye aile ziyareti için gelen gurbetçi çift, hırsızlarının hedefi oldu. Dakikalar içerisinde lüks araçlarından 45 bin TL değerinde parça çalınan çift, "Biz Türkiye'ye aile özlemiyle geliyoruz fakat bu şekilde mağdur olmak insanı üzüyor" dedi.

Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde 05.00 sırlarında meydana geldi. Gece saatlerinde yurt dışından gelen gurbetçi aile, araçlarını akrabalarının evinin önünde bulunan boş alana park ederek istirahat etmeye çıktı. Sabah saatlerinde çevredeki komşularının durumu fark etmesiyle uyandırılan çift, araçlarının soyulduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre hırsızlarının hedefi olan lüks araç, camı kırılarak soyuldu. Lüks aracın içine giren zanlılar, yaklaşık 45 bin TL değerinde olan hayalet kamera göstergesini çalarak kayıplara karıştı. Gurbetçi çiftin durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

"Sırf o parça dahi 45 bin TL tutuyormuş"

Araçlarında büyük çaplı maddi hasar olduğunu ifade eden Sakine Adar, "Dün yurt dışından ailemizi ziyaret etmek için geldik. Gece saatlerinde arabamızı park ettik ve ablamın evine çıktık. Sabah uyandığımızda ise bu manzarayla karşılaştık. Hırsızlığı gören komşularımız olayın saat 05.00 sıralarında yaşandığını söyledi. Aracımızda ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi. Hayalet kamera göstergesi çalınmış aracımızın, sırf o parça dahi yaklaşık 45 bin TL tutuyormuş. Camlar ve diğer hasarlarla ne kadar bir maddi zarar çıkar onu bilmiyorum. Bu durum karşısında ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum çünkü büyük bir üzüntü yaşıyorum. Biz Türkiye'ye aile özlemiyle geliyoruz ve bu şekilde mağdur olmak gerçekten insanı üzüyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı