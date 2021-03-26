Gurbetçi boksör Mehmetcan'ın hedefi olimpiyat kotası
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Gurbetçi boksör Mehmetcan'ın hedefi olimpiyat kotası

Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Spor
Gurbetçi boksör Mehmetcan'ın hedefi olimpiyat kotası

Almanya'da boksa başlayan ve ringlerde Türkiye adına mücadele etmek için yurda dönen milli boksör Mehmetcan Işık, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak istiyor.

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Almanya'da boksa başlayan ve ringlerde Türkiye adına mücadele etmek için yurda dönen milli boksör Mehmetcan Işık, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almak istiyor.

Boksa 3 yıl önce Almanya'da başlayan 20 yaşındaki Mehmetcan, Türkiye Boks Federasyonu ile iletişime geçerek Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda denendi ve Erkek Boks Milli Takımı'na alındı.

Mehmetcan, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda Türkiye'yi +91 kiloda temsil etmek için Boks Milli Takımı Antrenörü Seyfullah Dumlupınar gözetiminde Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik eksiklerini gidermek için Bayburt'ta antrenör Seyfullah Dumlupınar gözetiminde çalıştığını aktardı.

Mehmetcan Işık, hedefinin olimpiyat için kota almak olduğunu ve rakiplerini izleyerek hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Allah'ın izniyle elimden geldiğince çalışıp vizeyi alacağım. 7 aydır kampta olduğumdan tabii benim teknik eksiklerim var. Onları burada telafi ediyorum." dedi.

Kovid-19 salgın döneminin tüm sporcuları olduğu gibi kendisini de etkilediğini dile getiren Işık, "Testim pozitif çıktı. İki defa karantinaya girdim. İkili kamplara katılamadım. Tabii bu benim için kötü oldu ama şu anda çalışmalarım iyi gidiyor. Allah'ın izniyle başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Seyfullah Dumlupınar: "Milli takımımız çok iyi hazırlanıyor"

Milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar da teknik eksikleri dolayısıyla Mehmetcan'ı Bayburt'ta özel kampa aldıklarını söyledi.

Mehmetcan'la 15 gündür birebir çalıştığını belirten Dumlupınar, milli sporcunun gösterdiği gelişimden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Dumlupınar, haziranda düzenlenmesi planlanan vize müsabakalarının dünya sıralaması açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türk Milli Takımı olarak biz bunun bilincindeyiz. Milli takımımız çok iyi hazırlanıyor. Takımımız Kastamonu'da kampta. Amacımız Erkek Boks Milli Takımı olarak olimpiyatlarda alabildiğimiz kadar kota almak. Akabinde olimpiyatta madalyayı kovalamak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm ülkelerin olimpiyatlara iyi hazırlandığını aktaran Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a sığınmamalıyız çünkü aynı şartlar diğer ülkeler için de geçerli. Herkes bu dönemi yaşadı. Biz Türkiye'de onlara göre daha şanslıyız çünkü biz devlet olarak salgınla çok iyi mücadele ettik. Kampımızı hiç aksatmadık. Bizim Kastamonu'da Avrupa standartları üzerinde bir kamp eğitim alanımız var. Burada bütün kurallara uygun çalışmalarımız oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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