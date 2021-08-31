Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı Şüpheli şahsın çaldığı altın ve paralar gurbetçi aileye teslim edildi Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı Fransa'dan hasret gidermek için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçi ailenin park ettikleri araçlarının...

Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şüpheli şahsın çaldığı altın ve paralar gurbetçi aileye teslim edildi

Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı

GAZİANTEP - Fransa'dan hasret gidermek için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçi ailenin park ettikleri araçlarının içerisinde bulunan 200 bin lira değerindeki altın ve dövizleri çalan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, çaldığı altın ve dövizler ise gurbetçi aile teslim edildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanmıştı. İddiaya göre, Fransa'dan tatil için memleketleri Gaziantep'e gelen gurbetçi bir aile, oyuncakçıya alışverişe gitmek için araçlarını park etti. Araçlarını park ettikten sonra alışverişe giden gurbetçi aile, geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Gurbetçi ailenin park ettiği aracın hafif açık olan camını fırsat bilen bir şüpheli, aracın arka koltuğunda bulunan ve içerisinde 200 bin lira değerinde altın ve döviz ile geri dönüş evraklarının bulunduğu çantayı çaldı.

Zanlı, polisin titiz çalışması sonucu önce yakalandı, sonra tutuklandı

Yaşanan olayın ardından çok yönlü çalışma yürüten Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yerini tespit ederek operasyon yaptı. Şüpheli şahıs, saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan ziynet eşyası ve paralar sahibine teslim edildi

Şüpheli şahsın çaldığı 200 bin lira tutarındaki altın ve paralar ise mağdur gurbetçi Hurşit Ümit Güneş'e teslim edildi. Çalınan eşyaları tekrar bulunan gurbetçi aile emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Gurbetçi aileye şoku yaşatan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

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