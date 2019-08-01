Gurbetçi aileye kaza şoku

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Türkiye'den ayrılmak için hareket eden gurbetçi aile kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Remzi T. idaresindeki 16 KFG 57 plakalı hafif ticari araç ile yurt dışına dönüş yapmak isteyen Erdoğan G. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunan gurbetçi aile ve hafif ticari araçta bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA