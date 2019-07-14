Gurbetçi aile şarampole uçtu: 5 yaralı

ALMANYA'dan tatil için memleketleri Aksaray'a giden Çekiç ailesinin otomobili, Aksaray- Ankara yolunun 16'ncı kilometresinde dün saat 16.30'daşarampole uçarak devrildi. Mehmet Çekiç (68) yönetimindeki GM IC 91 plakalı otomobili devrildiği görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sürücü Mehmet Çekiç ile birlikte araçta bulunan eşi Meryem (61), çocukları Güler (39), Yasemin (18) ve Dicle Çekiç (15) yaralandı. 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.