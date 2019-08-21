Gurbetçi aile ölümden döndü

Gurbetçi aile ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

21.08.2019 17:37
Gurbetçi aile ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.


Ankara'dan yola çıkan Tak ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Mezit -1 mevkiinde yağışlı havada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Erkan T. ile eşi Eylim T. yaralanırken, otomobilde bulunan 3 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan gurbetçi aile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA
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