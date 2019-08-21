Gurbetçi aile ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Ankara'dan yola çıkan Tak ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Mezit -1 mevkiinde yağışlı havada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Erkan T. ile eşi Eylim T. yaralanırken, otomobilde bulunan 3 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yapan gurbetçi aile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA