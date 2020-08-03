Gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü (2)
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.
03.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:55
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA