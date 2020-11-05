Gurbanov: "Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı"
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Gurbanov: "Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı"

05.11.2020 23:46 | Son Güncelleme: 05.11.2020 23:52

- Gurbanov: "Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı" Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov: "Önümüzdeki maçlara bakacağız" Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

- Gurbanov: "Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı"

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov:

"Önümüzdeki maçlara bakacağız"

SİVAS - Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi'nde DG Sivasspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Gurbanov, "Böyle tecrübeli futbolculara karşı bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı. Sivasspor da bundan istifade etti" dedi.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında deplasmanda Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Karabağ'da Teknik Direktör Gurban Gurbanov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Gurbanov, bu maçı unutup önlerinde maçlara bakacaklarını belirterek, "Sivasspor üç puan kazandı. Defansif oynayan ve hızlı bir rakibe karşı oynadık. Futbolcularım bu maç için çok çalıştılar. Maksimum bir performans ortaya koydular. Kontra ataktan bir gol yedik. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Bu maçta daha düzgün paslaşmamız gerektiğini de gördük. Oyuncu seçiminde farklılık vardı. Ancak taktik olarak farklı oynamadık. 3-4 yeni oyuncu sahaya çıkartmış olsak da oyun sistemimiz düşünce olarak aynıydı. Ancak Sivasspor defansta ve kontrataklarda çok iyiydi. Böyle tecrübeli futbolculara karşı bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı. Sivasspor da bundan istifade etti" diye konuştu.

Gurbanov: 'Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı'
Gurbanov: 'Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı'
Gurbanov: 'Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı'
Gurbanov: 'Bizim futbolcularımız biraz zayıf kaldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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