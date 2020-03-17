Gurbanoğlu ve şirket yöneticisi, "terör örgütü" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edildi Terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun yanı sıra şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun yanı sıra şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve gözaltı kararı alınmıştı.

Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Perker, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA