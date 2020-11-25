Gurban Gurbanov: "Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız"
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Gurban Gurbanov: "Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız"

25.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:42

- Gurban Gurbanov: "Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız" Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galibiyet almak için çalışacaklarını söyledi.

- Gurban Gurbanov: "Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız"

İSTANBUL - Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galibiyet almak için çalışacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Karabağ'da teknik direktör Gurban Gurbanov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, iki takım için de önemli bir müsabaka olduğunu vurgulayarak, "Galip gelmeyi çok isteriz ama biz Sivasspor'un gücünü ilk maçta gördük. Bu maç futbolcularımızın sayısı az. Güzel oynayıp galibiyet elde etmeye çalışacağız. Ne kadar kardeş olsak da sahada her iki takım için galibiyet çok önemli. Yarın en iyi oyunlarımızdan birini göstermeye çalışacağız. Futbolcularıma güveniyorum" şeklinde konuştu.

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"Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum"

Dağlık Karabağ bölgesinde elde ettikleri zaferde Türkiye'nin desteğinden dolayı teşekkür eden Gurban Gurbanov, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi ve Karabağ'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Motivasyonumuz ilk maça göre çok daha yüksek. Kendimizi çok rahat hissediyoruz. Bazen böyle hallerde futbolcuların motivasyonu etkilenebiliyor. Bu zor durumda bize yardımcı olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Bu Türk halkının büyük galibiyetidir."

"Sivasspor'un eksik olması bizim için avantaj"

Gurbanov, savunma hattında yetersiz olduklarına değinerek, "Bizim de elimizde 13 futbolcu 3 kaleci var. Rıza Hoca'nın basın toplantısını okudum. Futbolcu sayımız aynı. Kimin için avantaj olacak bunu söylemek zor. Sivas daha üst bir seviyede oynayan yetenekli oyuncuları olan bir takım. Bizim en büyük problemimiz defans hattında. Bu da futbolda çok önemli. Sivasspor'un da eksiklerinin olması bizim için bir avantaj. Sivasspor'un kadrosu tam olsaydı 5 değişiklik olan bir maçta bizim için zor olurdu" ifadelerini kullandı

Abdellah Zoubir: "İlk puanlarımızı kazanmak istiyoruz"

Karabağlı futbolcu Abdellah Zoubir ise zor bir müsabaka olacağını aktararak, "Hafta boyu çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Yarın en iyi performansımızı gösterip ilk puanlarımızı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Gurban Gurbanov: 'Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız'
Gurban Gurbanov: 'Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız'
Gurban Gurbanov: 'Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız'
Gurban Gurbanov: 'Güzel oynayıp, galibiyet elde etmeye çalışacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL

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