Eski Akhisarsporlu Güray Vural, Yuvaya Döndü
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Kayserispor'dan eski futbolcusu Güray Vural ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, yeni sezon öncesi Kayserispor'dan eski futbolcusu Vural ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor altyapısından yetişen, 2012-2016 yılları arasında 4 sezon Akhisarspor'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başkan Hüseyin Eryüksel ve yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil-siyahları renklere bağlayan imzayı attı.
TRABZONSPOR'A TRANSFER OLMUŞTU
Akhisarspor'daki performansıyla 2015-16 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Güray, Kayserispor'da ligde 27 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.
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