Güray Vural Antalyaspor'da

Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Güray Vural ile sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer'in katıldığı imza töreninde deneyimli futbolcu 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Güray Vural, "Antalyaspor'un ne kadar değerli bir takım olduğunu biliyoruz. Dışarıdan burada aile ortamının, arkadaşlığın üst seviyede olduğunu duyuyordum. Ben futbol kariyerimde hep böyle kulüpleri tercih ettim. Kendimi bu kulübün bir futbolcusu olarak görmek beni çok mutlu ediyor. Umarım Antalyaspor'a çok güzel katkılarda bulunacağım" dedi.

"Formayı layıkıyla taşıyacak"

İmza töreninde konuşan Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer de Süper Lig'de önemli takımlarda oynamış Güray Vural'ı transfer ettikleri için mutlu olduklarını söyledi. Antalyaspor'un Antalya'nın en önemli markası olduğunu ifade eden Özer, "Antalya, stadı, tesisi, taraftarı ve çalışanıyla büyük bir camiadır. Güray arkadaşımız bu formayı davranışı ve performansıyla layıkıyla taşıyacaktır. Camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yeni transfer Güray Vural imzanın hemen ardından Antalyaspor'un kampına katılmak üzere Erzurum'a hareket etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı