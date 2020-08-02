Gupse Özay hamile mi? Barış Arduç ve Gupse Özay çiftinin bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, önceki gün tatil için gittikleri Çeşme'de nikah masasına oturdu. Apar topar evlilik kararı alan ikili, törene sadece yakın dostlarını çağırdı. Şimdilerde balayında olan çiftin bebek beklediği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre: Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bebeklerinin cinsiyetinin de geçtiğimiz gün belli olduğu iddiası, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hamile olduğu söylenen Özay'ın bir erkek bebek beklediği söylendi.

Kaynak: Snob Magazin