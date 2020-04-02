Güpegündüz yarım milyonluk soygun
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Beylikdüzü, 3. Sayfa

Güpegündüz yarım milyonluk soygun

Beylikdüzü'nde Suudi iş adamının evinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

02.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:15
Güpegündüz yarım milyonluk soygun

Beylikdüzü'nde Suudi iş adamının evinden 500 bin TL'lik hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Hırsızların gündüz vakti binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polis, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, 22 Aralık 2019 günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Arzu Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.M. isimli Suudi iş adamı evine geldiğinde paralarının ve altınlarının yerinde olmadığını fark edince soyulduğunu anlayarak polise haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili çalışma başlattı.

Yarım milyonluk hırsızlık

Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinin sahibi olduğu öğrenilen M.A.M.'ın evinden, 50 bin Dolar, 200 gram altın, 5 bin Suudi Arabistan Riyali ve bir adet lüks kol saati çalındığı, bunların toplam Türk Lirası karşılığının 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Çalışmalar sonucu 2 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde olayın şüphelilerden Kemal Ö. (20) ve Cumali A. (30), 20 Ocak günü Sultangazi'de yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 kişi tutuklandı, diğer 2 şüpheli aranıyor

Emniyette ifadeleri alınan şahıslar Kemal Ö.'nün 13, Cumali A.'nın ise 48 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Gündüz vakti binaya böyle girdiler

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 4 şüphelinin gündüz vakti ellerini kollarını sallayarak bir binaya girdikleri, yarım saat gibi bir sürede hırsızlık yapıp oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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