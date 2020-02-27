Güpegündüz otomobilin içindeki çantayı böyle çaldı

27.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:23

İstanbul'da park halindeki otomobillerin içinden değerli eşyalar çalan hırsız yakalandı. Daha önce işlediği 5 suçtan aranması bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin gündüz vakti bir otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.



Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, şüpheli 24 Şubat Pazartesi günü Maltepe'de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorgulanan Emrah G. (30)'un 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücüsünün park halinde bıraktığı aracının yanından ayrılmasını fırsat bilen şüphelinin otomobilin arka kapısını açarak içerideki çantayı alıp kaçtığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA