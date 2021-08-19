Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar
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Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar

Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, muhtarlığın demir kapısı hırsızlar tarafından çalındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, muhtarlığın demir kapısı hırsızlar tarafından çalındı.

Şirinevler Mahallesi muhtarlığının girişinde bulunan demir kapı güpegündüz hırsızlar tarafından çalındı. Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Kürkçü, "Muhtarlığımızın demirden kapısını çaldılar. Mahalle halkı dikkatli olsun. Rögar kapaklarını bile çalıyorlar" dedi. - BURSA

Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Güpegündüz muhtarlığın kapısını çaldılar - Haberler
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