Güpegündüz motosikletle 36 kilogram esrar taşırken yakalandı
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Güpegündüz motosikletle 36 kilogram esrar taşırken yakalandı

Güpegündüz motosikletle 36 kilogram esrar taşırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde 36 kilogram kubar esrarı motosiklet ile taşıyan şahıs suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde 36 kilogram kubar esrarı motosiklet ile taşıyan şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramalarda davul fırından da esrar çıktı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayramdere köyü Buzağılık mevkisinde E.Ç. isimli şahıs motosikletine yüklediği 36 kilogram kubar esrar maddesini taşırken takibe alındı. Yapılan takip sonucu şahıs motosikletteki 36 kilogram kubar esrar ile suçüstü yakalandı.

Fırın ve davuldan da esrar çıktı

Şahsın evinde de yapılan aramalarda, fırın ve davulun içerisinde gizlenmiş 218 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - KIRKLARELİ

Güpegündüz motosikletle 36 kilogram esrar taşırken yakalandı
Güpegündüz motosikletle 36 kilogram esrar taşırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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