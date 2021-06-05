Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
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Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı

Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da güpegündüz cadde ortasında kadınları taciz ederek kaçan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay günün erken saatlerinde yüzde 50 engelli olduğu belirlenen S.Ç. (39) isimli vatandaşın cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunması izleyenleri dehşete düşürdü. Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı. Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Güpegündüz kadınları taciz eden şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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