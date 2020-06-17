Güpegündüz hırsızlık yaptılar
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Güpegündüz hırsızlık yaptılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sahibinin olmamasını fırsat bilip bir eve giren hırsızlık şüphelileri yarım saat içinde daireyi soyarak kayıplara karıştılar.

Güpegündüz hırsızlık yaptılar
17.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:50

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sahibinin olmamasını fırsat bilip bir eve giren hırsızlık şüphelileri yarım saat içinde daireyi soyarak kayıplara karıştılar.

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi 113 Sokak'taki bir apartman dairesinde sahiplerinin evde olmadıklarını fırsat bilen hırsızlık şüphelileri daireye girdiler. Yarım saat içerisinde evde ellerine geçirdikleri bir miktar para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştılar. Kısa süreliğine çarşıya çıkan ve eve geldiklerinde eve hırsız girdiğini fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Diğer taraftan yetkililer ev sahiplerini kısa süreliğine de olsa evden ayrılırken mutlaka kapılarını kilitli bırakmaları konusunda uyardı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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