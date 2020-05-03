Güpegündüz hırsızlık kamerada
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Güpegündüz hırsızlık kamerada

Güpegündüz hırsızlık kamerada
03.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:06

Güpegündüz hırsızlık kamerada Gaziantep'te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güpegündüz hırsızlık kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şahinbey ilçesi Bey Mahallesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası asayiş ekipleri inceleme başlattı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisi şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güpegündüz hırsızlık kamerada

Kaynak: İHA

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