Güpegündüz elini kolu sallaya sallaya iş yerini soydu

23.10.2019 22:45

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üreten bir atölyeye giren şüpheli, iş yerindeki 3 bin TL değerindeki cep telefonu ile bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Şüphelinin gündüz vakti, rahat tavırlarıyla iş yerini soyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre olay, Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sandalye üreten bir atölyede meydana geldi. Öğle molası nedeniyle çalışan ve işyeri sahibinin yemekte olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi güpegündüz elini kolunu sallayarak içeriye girdi. Atölyede bulunan 3 bin TL değerindeki işyeri sahibi Sabri Özgen'in telefonu bir miktar parası ve abisine ait asılı bulunan pantolonun cebindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Yemek molasından dönen işyeri sahibi özgen cep telefonunu koyduğu yerde bulamadı. Başka bir telefondan kendi numarasını aradığında telefonunun kapalı olduğu anlayınca güvenlik kamera görüntülerini izledi. Sabri Özgen işyerine giren hırsızın rahat hareket etmesi karşısında şok oldu. Özgen durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler güvenlik kamera görüntüsünden yola çıkararak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Sabri Özgen, "Öğle molası için herkesin yemekte olduğu sırada bir kişi içeriye giriyor. Kendi işyerimizde bir bu kadar rahat dolaşmazken o ise elini kolunu sallayarak benim telefonumu bir miktar paramı ve abimin cüzdanını alarak gidiyor. Polislere haber verdik inşallah en kısa sürede yakalanır" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA