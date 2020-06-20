Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında böyle gezindi Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında böyle gezindi İzmir'in Buca ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildiği ileri sürülen görüntülerde, bir kişi elinde pompalı tüfekle cadde üzerinde gezinirken, yanında geçen polis aracına dahi aldırış etmedi.

Güpegündüz elinde pompalı tüfekle cadde ortasında böyle gezindi İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildiği ileri sürülen görüntülerde, bir kişi elinde pompalı tüfekle cadde üzerinde gezinirken, yanında geçen polis aracına dahi aldırış etmedi. Olay, ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde beyaz bir bez parçasına sarılı pompalı tüfek ile güpegündüz cadde üzerinde gezinen kimliği belirsiz kişi, evinin balkonunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, çevresinden geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanında geçen polis aracına rağmen elindeki pompalı tüfekle yürümeye devam etti. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntü, çok sayıda vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Kaynak: İHA