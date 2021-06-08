Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti
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Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahıslardan birisi yakalanırken diğer ikisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi Osmaniye'de bir sitenin önüne park edilen iki elektrikli bisikletin güpegündüz çalınması...

Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şahıslardan birisi yakalanırken diğer ikisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir sitenin önüne park edilen iki elektrikli bisikletin güpegündüz çalınması pes dedirtti. Kameraya yansıyan hırsızlık olayında şahıslardan birisi yakalanırken diğer ikisinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Mayıs'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14015 Sokakta bulunan bir sitenin önüne park edilen iki adet elektrikli bisiklet çalındı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler binanın girişini gören kamerayı mercek altına aldı. Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler park halindeki bisikletleri 3 kişinin keşif yaptıktan sonra çaldığını belirledi. Hırsızlık olayına karışan şahısların A.E., D.G. ve N.G. olduğunu görüntülerden tespit eden ekipler, şahsıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından yakalanan hırsızlık şüphelisi A.G. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Firari olan D.G. ve N.G. isimli şüpheli şahısların yakalanması içinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti
Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti
Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti
Güpegündüz elektrikli bisiklet hırsızlığı pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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