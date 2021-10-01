Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı - Haberler
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Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

Günyüzü ilçesinin ünlü 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinin ünlü 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı.

Eskişehir'in en ünlü kavunu olan ve Günyüzü ilçesinde yetişen Düvelek kavunu, lezzeti ile tanınıyor. İlçede üreticilik yapan Hamdi Küçükyapan "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kavunumuzu yetiştirdik. Esas geçim kaynağı tarım olan ilçemizde toptan pazarlama imkanları kısıtlı olduğundan, artık eskisi gibi kavun yetişmiyor. Kuraklık olsa dahi çiftçilerimiz bilinçsiz sulama yapmadığı için, kavun hastalıksız ve tatlı oluyor. Tüm müşterilerimizin Günyüzü görmesini dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı

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Haber: Günyüzü'nün meşhur 'Düvelek' kavunu tezgahlarda yerini aldı - Haberler
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