Günyüzü'nde taşımalı öğrencilere okul 1 gün tatil edildi
25.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:36
Günyüzü ilçesinde taşımalı öğrencilere okul 1 gün tatil edildi.
Günyüzü ilçesinde taşımalı öğrencilere okul 1 gün tatil edildi.
İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buzlandı. Buzlanan yollar tehlike arz ettiğinden taşımalı öğrencilere okullar 1 gün tatil edildi. Günyüzü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla taşımalı öğrenciler bugün okula gitmedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı