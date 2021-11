Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü'nde araçlara kışlık lastikler takılmaya başlandı.

Eskişehir' in en çok Kar yağışı alan bölgelerinden olan Günyüzü'ndeki sürücüler kış hazırlıklarına başladı. Her yıl zorlu geçen kış mevsimine alışkın olan halk, tedbirlerini kar yağmadan almaya başladı. Günyüzü ilçesinde lastikçilik yapan Hasan Altınbaş "Günyüzü ilçemizde kış çetin geçer. Sürücüler mağdur olmamak için kışlık lastiklerini erken taktırıyorlar. Her üründe olduğu gibi lastik fiyatları da oldukca yükseldi. Tüm sürücülerimize kazasız günler dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR