Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı - Haberler
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Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı

Günyüzü'nde araçlara kışlık lastikler takılmaya başlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü'nde araçlara kışlık lastikler takılmaya başlandı.

Eskişehir' in en çok Kar yağışı alan bölgelerinden olan Günyüzü'ndeki sürücüler kış hazırlıklarına başladı. Her yıl zorlu geçen kış mevsimine alışkın olan halk, tedbirlerini kar yağmadan almaya başladı. Günyüzü ilçesinde lastikçilik yapan Hasan Altınbaş "Günyüzü ilçemizde kış çetin geçer. Sürücüler mağdur olmamak için kışlık lastiklerini erken taktırıyorlar. Her üründe olduğu gibi lastik fiyatları da oldukca yükseldi. Tüm sürücülerimize kazasız günler dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı

Günyüzü'nde sürücüler kar bastırmadan araçlarna kışlık lastikler takılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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