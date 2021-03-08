Günyüzü'nde kan bağışına yoğun ilgi
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Günyüzü'nde kan bağışına yoğun ilgi

08.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:58
Günyüzü'nde kan bağışına yoğun ilgi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kabul edildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kabul edildi.

Günyüzü ilçesinde Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası çerçevesinde çarşı meydanında seyyar otobüste stant açıldı. Kampanya kapsamında 64 ünite kan bağışı toplandı. İlçe halkı düzenlenen kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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