Günyüzü'nde feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti
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Günyüzü'nde feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Günyüzü'nde feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti
17.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:24

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

İlçenin Kavuncu mahallesinden Polatlı'ya giden Sinan Topkaya idaresindeki otomobilin önüne ani olarak bir sokak köpeği çıktı. Sürücü Sinan Topkaya, köpeğe çarpmamak için direksiyonu aniden kırınca hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkıp yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler sağlık ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücü Sinan Topkaya'nın araçta sıkıştığını fark edince itfaiye ekipleri çağırdı. Araçta sıkışan Sinan Topkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sinan Topkaya ile aynı araçta bulunan eşi Rukiye Topkaya, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Günyüzü'nde uzun yıllardır pazarcı esnafı olan Sinan Topkaya'nın ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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