Günyüzü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası
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Günyüzü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası

Günyüzü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından Cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından Cuma namazı öncesinde yağmur duası edildi.

Eskişehir'de yağışların az olması nedeniyle tarladaki mahsullerin yanmasından endişelenen çiftçiler yağmur duası etti. Günyüzü ilçesi Merkez Camii'nde cuma namazı öncesinde yapılan yağmur duası, yoğun katılımla gerçekleşti. Dua, pandemi kurallarına uygun olarak yapılırken Kur'an-ı Kerim okundu, tövbe istiğfarlar yapıldı. İlçe nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan çiftçiler kuraklıktan endişe duyuyor. - ESKİŞEHİR

Günyüzü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası
Günyüzü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası
Günyüzü'nde Cuma namazı öncesi yağmur duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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