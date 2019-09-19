Günyüzü'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

19.09.2019 16:30

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde meydana gelen yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre yangın İlçe Müftülüğü Binasının arkasında bulunan alanda meydana geldi. Öğle saatlerinde kuru otların bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Günyüzü Belediyesi ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevler de söndürüldü. Müftülük personellerinden Ali Uğur'a ait olduğu öğrenilen alanda maddi zarar meydana geldi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA